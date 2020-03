Il governo maltese ha deciso di interrompere i collegamenti passeggeri verso altri quattro paesi europei, oltre all’Italia. Dalla mezzanotte di oggi saranno bloccati i movimenti da e per Svizzera, Germania, Francia e Spagna.

Lo ha annunciato il primo ministro maltese, Robert Abela, in una conferenza stampa tenuta nel primo pomeriggio di oggi. Inoltre è stata decretata la quarantena obbligatoria per chiunque sia stato in Italia negli ultimi 14 giorni, con posti di controllo e multe da mille euro.