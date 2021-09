L’ordine per ora è quello di tenere pronte alcune decine di uomini in caso di necessità. Niente esercito per le strade, ma stato di allerta da oggi anche fra i militari nel Regno Unito per far fronte alla crisi della catena dei rifornimenti del carburante alle pompe che da giorni preoccupa i sudditi di Sua Maestà.

La crisi è frutto dei vuoti di organico fra gli autisti dei tir innescata in parte dalle conseguenze delle restrizioni dell’emergenza Covid dei mesi scorsi e in buona parte da quelle della Brexit.

L’allarme sembra iniziare lentamente a ridimensionarsi ma fatica a rientrare del tutto, anche se il governo di Boris Johnson e alcuni operatori del settore evocano oggi finalmente «i primi segnali di stabilizzazione» del caos.

Le code alle stazioni di servizio si assottigliano secondo i gestori a un 40% più del solito contro il 500% di domenica. Mentre le tariffe della benzina - ma non del gasolio - toccano i massimi al dettaglio da 8 anni, passando in media da 135,87 a 136,59 pence, con picchi vicini a quota 200 nel prezzario di qualche singolo benzinaio accusato dalle associazioni dei consumatori di voler speculare.

Il consiglio dei ministri, riunitosi ieri d’urgenza per fissare le linee di un piano d’azione che gli oppositori e diversi operatori considerano fin troppo tardivo, insiste in queste ore nell’addebitare l’intensità dello scossone all’eccessiva ansia che sarebbe stata propagata dai media e da alcune sigle del settore.

Non senza riconoscere come il problema delle forniture alla pompa persista, malgrado «l’abbondanza di scorte» nei depositi, certificata pure dalla compagnie petrolifere, e come la stretta post Brexit sull’immigrazione dei lavoratori dall’Ue abbia contribuito almeno in una certa misura alla penuria di driver registrata sull’isola in misura maggiore rispetto ad altri Paesi sull’onda della pandemia.

Il governo formalizza inoltre la decisione di tenere di riserva - «in standby» - persino i militari: con l’ordine di sottoporne ad addestramento specifico alla guida delle autocisterne 75 (ed eventualmente poi altri 75) da impiegare laddove «dovessero servire» più avanti a dare una mano.

In effetti si tratta di numeri modesti - come modesti e temporanei sono i 10.500 visti facilitati concessi nei giorni scorsi per cercare di recuperare 5.000 autisti e 5.500 addetti all’industria avicola stranieri allontanatisi dal Regno dopo il divorzio da Bruxelles - il cui contributo è destinato ad essere nel caso marginale.

Ma per l’esecutivo si tratta evidentemente di dare un messaggio simbolico di determinazione ad agire per riassorbire i rischi di un panico generalizzato.

«I primi segnali di stabilizzazione s’iniziano a vedere», ha assicurato oggi alla Bbc il ministro dei Trasporti della compagine Tory, Gran Shapps. «Più rapidamente torneremo alle nostre abitudini ordinarie di utenti e più rapidamente sarà ripristinata la normalità», ha quindi aggiunto, tornando a negare che il governo abbia risposto troppo lentamente a un’allerta annunciata e indicando l’impatto della Brexit sulla situazione solo come una delle concause assieme all’effetto delle misure precauzionali imposte nel recente passato dal Covid.

©CdT.ch - Riproduzione riservata