La storia è arcinota: prima l’emergenza sanitaria e le chiusure, quindi il ritorno (o quasi) alla normalità e la domanda schizzata alle stelle. In mezzo, beh, la catena di approvvigionamento. Che arranca, soffre, fatica a mantenere il passo. La pandemia, insomma, continua a colpire. Anche in settori di nicchia. Come quello dei Babbi Natale. A lanciare l’allarme sono stati gli Stati Uniti. La richiesta di figuranti in rosso con pancione e barba bianca, oltreoceano, è alle stelle. Che si tratti di feste, parate o eventi di altro tipo, ognuno vuole il suo Santa Claus.

Manodopera in caloIn America ne stanno parlando tutti. Anche perché, a dispetto del carattere scherzoso, quello dei Babbi Natale è un business. Serio, meticoloso ed esteso. Così esteso che esistono compagnie come Hire Santa. Da Forth...