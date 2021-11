È stato emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di Shmuel Peleg, il nonno di Eitan e di Gabriel Abutubul Alon, l’uomo 50.enne che era alla guida della macchina che ha portato Eitan fino all’aeroporto di Lugano, da dove è partito il volo che ha portato il piccolo in Israele. Ne dà notizia il Corriere della Sera.

Per la Procura di Pavia i due uomini sarebbero colpevoli di un «piano strategico premeditato», tramite il quale è avvenuto il rapimento di Eitan, il bambino unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Secondo il Giudice per le indagini preliminari di Pavia, Pasquale Villani, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, le indagini hanno svelato che le azioni dei due uomini sarebbero state condotte e portate a termine seguendo «tecniche paramilitari e di intelligence», oltre che, come sospettano le autorità, con il tramite di «complicità determinanti».