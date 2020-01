Due donne, madre e figlia di 72 anni e 56 anni, versano in gravi condizioni in due ospedali di Palermo per aver ingerito mandragora, credendola borragine. La pianta, la Mandragora autumnalis, contiene alcaloidi velenosi. Come riportano diversi portali online, l’avevano acquistata da un venditore ambulante abusivo, ora ricercato dai carabinieri.