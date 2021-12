Mangiato troppo a Natale? Affidatevi all’avocado

Anche voi questa mattina avete faticato a chiudere la cerniera dei pantaloni? Non temete, il giorno successivo all’abbuffata di Natale è faticoso per tutti. Lo sappiamo. Una volta terminati i grandi pasti delle feste è inevitabile fare i conti con la linea, ahinoi: per fortuna in nostro aiuto arriva l’avocado, il super food dalle molte proprietà. Questo alimento è un toccasana per la linea perché ci rende sazi e, soprattutto, se consumato abitualmente aiuta il sistema cardiovascolare, come conferma una ricerca dell’Università di Wollongong pubblicata sul British Journal of Nutrition. Gli alti livelli di grassi insaturi contenuti negli avocado, insieme al basso contenuto di carboidrati, consentono a chi li mangia di sentirsi sazi. Più a lungo di altri frutti e verdure. Tali grassi aiutano a...