Manifestanti fermati con lacrimogeni, idranti e proiettili di gomma

Una protesta di alcune centinaia di manifestanti pro-democrazia è stata repressa dalla polizia oggi a Bangkok con proiettili di gomma, lacrimogeni e idranti, in un contesto di cattiva gestione dell’emergenza COVID-19 da parte del governo di Prayuth Chan-ocha che ha reso l’ex generale sempre più impopolare.

Gli scontri sono avvenuti non lontano dalla sede del governo, protetta dalle forze di sicurezza con filo spinato e barriere di metallo per impedire ai manifestanti di avvicinarsi.

I partecipanti alla protesta hanno esibito sacchi bianchi di simboliche salme, per richiamare l’attenzione sulle responsabilità di Prayuth nell’attuale ondata di contagi della variante Delta, che ieri ha ucciso 141 persone in un paese dove i vaccini scarseggiano.

La protesta è avvenuta in sfida al divieto di assembramenti attualmente in vigore nella capitale, in semi-lockdown nel tentativo di arginare la diffusione del virus.