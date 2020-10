Non c’è stato un immediato bilancio per quanto accaduto ieri pomeriggio, quando testimoni hanno riferito che uomini armati hanno aperto il fuoco su una folla di oltre mille persone con l’obiettivo di disperderle dopo il coprifuoco imposto per mettere fine alla spirale di proteste contro le brutalità della polizia.

Stamattina a Lagos sarebbero stati sentiti sporadici colpi di arma da fuoco, ha detto un giornalista dell’AFP. Il governatore dello Stato di Lagos, Babajide Santo-Olu, ha affermato che sono state ferite 25 persone di cui due sono in rianimazione, mentre le autorità locali si sono impegnate in indagini su quanto accaduto.

«Questa è la notte più difficile delle nostre vite, in quanto forze fuori dal nostro controllo diretto si sono mosse per segnare note oscure nella nostra storia», ha detto il governatore via Twitter, pubblicando fotografie che lo ritraggono in visita negli ospedali alle prime ore di stamattina.