Manifestazione per il clima a George Square: quasi in 10.000

Sono circa 10 mila le persone assiepate a George Square, nel centro di Glasgow, per partecipare alla manifestazione di Fridays for Future, il movimento ambientalista della giovane attivista svedese Greta Thunberg, fra i più attivi nei giorni della COP26 in corso nella città scozzese.

La giovane attivista svedese denuncia la conferenza sul clima in corso in Scozia come quella che ha «escluso di più» le voci dal basso, dice che non si può affrontare la minaccia del cambiamento climatico «con gli stessi metodi» che hanno portato il mondo a doverla affrontare e accusa i delegati di far leva su «cavilli e statistiche incomplete» per salvaguardare «il business e lo status quo.»