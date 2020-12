Alcuni manifesti shock contro l’aborto sono stati affissi in molte città italiane. Questa volta protagonista della campagna dell’organizzazione Pro Vita è la pillola abortiva Ru486 e lo slogan è «Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva Ru486, mette a rischio la vita e la salute della donna e uccide il figlio nel grembo». L’immagine è quella di una donna sdraiata in terra appena avvelenata da una mela che aveva morso.

I maxi manifesti shock, come li ha definiti la stessa Pro Vita e Famiglia sono apparsi a Roma, Milano, Verona per denunciare l’aborto farmacologico con la campagna nazionale #dallapartedelledonne con l’obiettivo dichiarato di «risvegliare la conoscenza e le coscienze delle persone, perché non vengano raccontate falsità su questo farmaco tanto dannoso per le donne».

Immediata da più parti la richiesta di rimozione dei manifesti. La Rete Antiviolenza D.i.Re «pretende» la rimozione e tramite la sua presidente Antonella Veltri ricorda che «l’interruzione volontaria della gravidanza è legale in Italia in base alla legge 194/78, una legge fortemente voluta dalle donne e confermata da un referendum popolare per mettere fine alle tragiche conseguenze degli aborti clandestini».

La campagna viene definita «una provocazione vergognosa, offensiva e millantatrice» dalla Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti. «Non sono mai definitive» per la vicepresidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio Cinzia Leone, del Movimento 5 Stelle, «le vittorie delle donne, la gestione del proprio corpo, c’è sempre bisogno di ribadirle e mai abbassare la guardia». A suo dire il messaggio de manifesti «lede la dignità femminile e veicola un messaggio falso, violento e pericoloso».

Per Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio, «a guardare l’ennesima vergognosa provocazione di Pro Vita sembrerebbe di essere tornati indietro di decenni, a prima del 1978, quando le femministe si mobilitarono a tutela della salute e della libertà delle donne con la battaglia per il diritto all’aborto. Rimango sconcertata tanto per l’ostinazione di Pro Vita, che in maniera anacronistica continua nella sua azione di propaganda dannosa, perdente e anche violenta». Fuori dal coro la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia: «Leggo che c’è chi grida allo scandalo» ma «il vero scandalo sono, invece, le decisioni prese dal ministro della Salute Roberto Speranza, nell’agosto scorso, con le nuove ‘Linee Guida’ che consentono l’assunzione delle pillole anche al di fuori delle strutture sanitarie, una sorta di aborto ‘fai da te’, senza ricovero ospedaliero e, inoltre, allungando i termini di somministrazione».

