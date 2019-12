La seduta è ora sospesa fino alle 17.25 per una riunione del comitato dei Nove, chiamato ad esaminare l’unico emendamento alla parte della Manovra non ricoperta dal maxi-emendamento su cui il governo italiano ha incassato la fiducia.

Rush finale alla Camera per la manovra da 32 miliardi. Il blocco dell’Iva vale 23 miliardi. Se non ci fosse stato, sarebbe pesato per circa 541 euro all’anno sui budget familiari. Per il cuneo fiscale tre miliardi per il 2020 e 5 per il 2021. Oltre che da un maggior ricorso al deficit e dalla spending review, la legge è finanziata dalla stangata sui giochi.