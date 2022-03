Il 15 aprile del 2013 Dzhokhar, all’epoca 19.enne, fece detonare due bombe artigianali, pentole a pressione riempite di chiodi, assieme al fratello maggiore Tamerlan che poi è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia nel quale è morto anche un agente. Nell’attentato, tre persone rimasero uccise, oltre 260 ferite e diciassette persero degli arti. Le immagini della gente terrorizzata, a terra o in fuga per la strada avvolta dal fumo denso delle esplosioni nel centro della capitale del Massachussetts aveva fatto il giro del mondo e il racconto di quei momenti drammatici da parte dei sopravvissuti aveva scioccato la comunità internazionale.

Due anni dopo il processo a Dzhokhar, oggi rinchiuso in un carcere di massima sicurezza in Colorado, era stato al centro dei media americani tanto che, quando gli avvocati dell’attentatore presentarono il ricorso contro la condanna a morte, sostennero che a causa dell’eccessiva «pubblicità» il loro assistito non aveva avuto un processo equo. Anche perchè, era la tesi difensiva, due dei giurati non furono rimpiazzati nonostante alcuni post sui social media mostrassero come avessero un’opinione formata già prima del processo. «Dzhokhar Tsarnaev ha commesso crimini efferati. E tuttavia il sesto emendamento gli garantiva un processo equo davanti a una giuria imparziale. Ora ne ha ricevuto uno», si legge nella sentenza della Corte Suprema.