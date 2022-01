Le autorità thailandesi stanno intraprendendo un’operazione per ripulire il petrolio fuoriuscito da un oleodotto sottomarino, che sta destando non poca preoccupazione per l’impatto ambientale sulle barriere coralline e sulle spiagge turistiche nella provincia di Rayon. Lo scrive il «Guardian» precisando che la perdita, da un oleodotto di proprietà della Star Petroleum Refining, è iniziata martedì. L’area è stata transennata il giorno dopo che erano stati sversati circa 50.000 litri di petrolio nell’oceano a circa 12 miglia (20 km) dalla zona orientale industrializzata del Paese. Circa 150 lavoratori della Star Petroleum Refining e 200 membri del personale della Marina thailandese sono stati schierati per ripulire l’area.