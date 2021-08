Marine denuncia su Facebook l’abbandono dei colleghi in Afghanistan

«Ho combattuto per 17 anni e sono disposto a buttarli via per chiedere un’assunzione di responsabilità da parte dei vertici militari americani» per il disastro dell’Afghanistan. È arrabbiato e dà voce all’indignazione della rete il marine comandante di battaglione Stuart Scheller dopo la morte dei 13 militari statunitensi a Kabul.