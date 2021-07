Il Marocco ha categoricamente negato l’uso da parte dei suoi servizi di sicurezza del software Pegasus della società israeliana NSO per spiare giornalisti, come accusano diversi media internazionali.

In un comunicato, il governo marocchino ha denunciato come «false» le informazioni secondo le quali i servizi di sicurezza del Paese «si sarebbero infiltrati nei telefoni di diverse personalità pubbliche nazionali e straniere e dirigenti di organizzazioni internazionali attraverso software informatici».

«Il governo non è a conoscenza di questo tipo di raccolta dati», ha detto Szijjarto in una conferenza stampa, aggiungendo che l’intelligence non ha utilizzato il software Pegasus «in alcun modo». Il ministro ha poi negato qualsiasi collaborazione in tal senso con Israele. «Il direttore generale (dei servizi segreti) mi ha informato che non è stata instaurata alcuna collaborazione con i servizi di intelligence israeliani».