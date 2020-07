A causa dello stato di emergenza per il coronavirus, il Marocco piega le leggi sull’immigrazione alla chiusura delle frontiere e invita chi non ha la residenza nel paese a lasciare il territorio.

È il Ministro dell’Interno, Abdelouatifi Laftit, che lo comunica; l’intento, sarebbe quello di facilitare l’uscita degli ultimi turisti, cioè di quanti in possesso di un visto da 90 giorni sono rimasti bloccati in Marocco durante questi ultimi cinque mesi, per la pandemia.

Non risultano informazioni ufficiali inviate dalle autorità marocchine alle rappresentanze diplomatiche. Il ministro dell’Interno ha inviato il comunicato con le istruzioni solo alle prefetture regionali. Nelle istruzioni non si legge che gli stranieri «devono» lasciare il Marocco, ma che sono invitati a farlo, perché altrimenti diventerebbero clandestini. Chi non esce dal Paese, dunque, se non ha la residenza, diventa clandestino.

Gli stranieri potranno uscire dal Marocco entro il 10 agosto, data di chiusura dei corridoi aerei disposti per far rientrare i marocchini rimasti fuori confine a causa della pandemia.

Il Marocco ora consente anche agli stranieri di utilizzare i voli di Royal Air Maroc e di Air Arabia per uscire dal Marocco. Una sorta di agevolazione per evitare che gli stranieri senza residenza corrano il rischio di trasformarsi in clandestini, senza titolo per restare in Marocco e quindi siano passibili di multe e di arresto.

Nei giorni scorsi i funzionari di alcune prefetture del Regno avevano già dato queste indicazioni a quanti si erano recati negli uffici per informarsi sul rinnovo dei loro visti. Ambasciate e consolati stranieri hanno ricevuto numerose telefonate e mail. Con questa raccomandazione il Marocco conferma la linea dura sulla chiusura delle frontiere dovuta al coronavirus.

©CdT.ch - Riproduzione riservata