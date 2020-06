«Martin Luther King credeva profondamente nel valore della protesta non violenta»

Mentre a Houston, in Texas, martedì 9 giugno migliaia di persone sono accorse per l’ultimo saluto a George Floyd, ucciso per soffocamento da un poliziotto bianco, noi abbiamo intervistato Emilton Marcus, scrittore di testi teatrali e direttore artistico di diverse agenzie pubblicitarie di New York che per molti anni è stato uno degli amici e collaboratori più stretti di Martin Luther King Jr.

Quando ha conosciuto Martin Luther King?

«Nel 1954 stavo prestando il servizio militare nel Sud. A un certo punto sono stato invitato a una cena alla Ebenezer Baptist Church di Montgomery, in Alabama, dove era pastore il padre di Martin, Martin Luther King Sr. Dopo la cena un gruppo di ragazzi neri si è messo a giocare al pallone e io mi sono unito. Uno di loro era Martin, che aveva pochi anni più di me,...