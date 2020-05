Alla Casa Bianca scatta l’obbligo della mascherina per tutti i membri dello staff che entrano nella West Wing, l’ala del palazzo dove si trovano lo Studio Ovale e tutti gli uffici presidenziali. La decisione dopo i casi di contagio tra cui quelli del ‘valletto’ personale di Donald Trump e della portavoce del vicepresidente Mike Pence. Nel memo inviato allo staff si spiega che le mascherine saranno disponibili nello studio medico della Casa Bianca, si invitano tutti a rispettare le norme del distanziamento sociale e si varano restrizioni per gli ospiti. Le nuove regole però non riguarderanno il presidente Donald Trump e il vicepresidente Mike Pence.