Il governo britannico sta valutando d’introdurre l’obbligo legale d’indossare la mascherina facciale - in funzione di contenimento del rischio di contagio da coronavirus - nei negozi di tutto il Regno Unito, così come già annunciato oggi dalle autorità locali in Scozia. Lo ha lasciato intendere il primo ministro Boris Johnson in un filo diretto online con il pubblico definito People’s Question Time.