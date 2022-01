Dall’obbligo di mascherina all’aumento dei test settimanali, passando per misure più drastiche, come rinvii dell’apertura o didattica a distanza (DAD). Sono questi, stando a una panoramica dell’agenzia di stampa italiana ANSA, gli strumenti adottati dai Paesi nel mondo per il ritorno a scuola dopo la pausa natalizia, tra i timori di famiglie e insegnanti per il dilagare della variante Omicron del coronavirus.

Stati Uniti

Nei diversi Stati si punta ad accelerare i test di alunni e personale, ma senza escludere, come ultima risorsa, il ritorno alla DAD. Mentre le linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC, un’agenzia federale degli Stati Uniti di controllo sulla sanità) suggeriscono l’uso delle mascherine.

A Washington D.C. tutto il personale e 51.000 studenti delle scuole pubbliche devono caricare un risultato negativo del test sul sito web del distretto prima di tornare in classe, mercoledì. La California si è impegnata a fornire kit gratuiti per il test a casa a tutti i suoi sei milioni di studenti delle scuole pubbliche. In Massachusetts, Michigan e Washington si stanno ritardando le lezioni di alcuni giorni per consentire i test.

Le scuole di New York City, il distretto più grande del Paese, riapriranno nei tempi previsti, ma con più test per il milione circa di studenti. E invece di mettere in quarantena un’intera classe se una persona risultasse positiva, a tutti i compagni verranno forniti test rapidi da effettuare a casa. In caso di esito negativo, si potrà tornare in aula il giorno dopo; sette giorni dopo dev’essere fatto un nuovo test.

Canada

In alcuni Stati come l’Ontario, che ospita la capitale federale Ottawa, le autorità stanno valutando se riaprire o meno in presenza le scuole, preoccupate dell’intensità dell’epidemia di COVID-19. Lo scenario più probabile è il ricorso alla DAD per le prime due settimane di gennaio.

Francia

Le scuole riapriranno in presenza come previsto, ma il governo ha deciso di rafforzare la politica del tracciamento dei contatti, che sottoporrà gli studenti a tre test in quattro giorni se c’è un positivo in classe. Gli incontri genitori-insegnanti si terranno a distanza. Per il sindacato degli insegnanti, invece, la recrudescenza dell’epidemia legata a Omicron non consente un ritorno in aula in «tranquillità». L’obbligo di mascherina è tornato in vigore lo scorso novembre.

Regno Unito

Riapertura postnatalizia delle scuole confermata dai prossimi giorni, malgrado l’ondata di contagi, ma con un rafforzamento dei protocolli di cautela sanitaria per i ragazzi. Anche in Inghilterra come nel resto del Paese scatta l’obbligo di mascherina in aula per gli studenti di medie e superiori, ma anche quello di un test negativo per rientrare dalle vacanze e di un doppio tampone settimanale di controllo per tutti (in Galles i test saranno tre). I kit per i test verranno forniti gratuitamente ai vari istituti.

Belgio e Spagna

Le mascherine a scuola sono obbligatorie per gli alunni sopra i sei anni.

Germania

L’obbligo di indossare le mascherine vale all’interno di tutti gli edifici scolastici per tutte le fasce d’età, ma possono essere tolte per esami e presentazioni.

Italia

Non ci sarà alcuno slittamento e le date di ripartenza delle scuole restano quelle previste dal calendario. È quanto ha appreso l’agenzia di stampa italiana ANSA da fonti di governo, in merito alla ripartenza delle scuole, prevista tra il 7 e il 10 gennaio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata