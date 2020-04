«Sono 14 anni che viaggio per lavoro tra Hong Kong, Cina e Giappone: conosco bene le usanze di quei Paesi». Gabriele Ghielmini, imprenditore luganese, ci spiega la sua esperienza sull’utilizzo delle mascherine in Asia: «È un fatto culturale: quando non ci sono pandemie in corso, le uniche persone ad indossarle sono coloro che hanno sintomi influenzali o altre patologie. Quasi nessuno le indossa per proteggere se stesso, ma tutti hanno come unico scopo di proteggere il prossimo. Io faccio la stessa cosa: le indosso se ho il raffreddore oppure sintomi influenzali. Durante le pandemie, invece, tutti le indossano, anche chi è asintomatico: potrebbe infatti essere portatore sano del virus».

L’approvvigionamento nel frattempo sembra essere diventato problematico anche in Asia: «Normalmente si trovano principalmente mascherine di tipo chirurgico, denominate degli altruisti, visto che l’obiettivo è appunto quello di non mettere a rischio il prossimo. Il costo? A Hong Kong in media 3-4 franchi per 10 pezzi, in Giappone poco di più. Ma attualmente sono più difficili da reperire e costano parecchio di più». Ancora Ghielmini: «Un altro coronavirus, la SARS, nel 2003 ha insegnato agli asiatici cosa fare e cosa non fare durante le epidemie. Si sono subito autodisciplinati grazie ai vari Governi che hanno insegnato loro a cosa servono le mascherine, come e quando usarle. Ma hanno anche altre abitudini: per esempio abbassare la tavoletta del WC prima di tirare lo sciacquone per evitare il rischio che batteri e impurità si disperdano nell’ambiente circostante». Adesso che si trova in Ticino, lei come si comporta? «Io e la mia famiglia usiamo le mascherine più protettive, le KN95 o le FFP2 senza filtro. Sono i modelli che proteggono sia in entrata che in uscita. Se dovessi usarle 8 ore di fila, le cambierei 2-3 volte al giorno a dipendenza dell’ambiente in cui mi trovo, più o meno a rischio. Perché anche nell’utilizzo delle mascherine si deve usare il buonsenso».