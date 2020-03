In alcuni Paesi i matrimoni, come i funerali, sono stati vietati proprio per evitare il rischio di diffusione del virus. In altri c’è stato un giro di vite. In Gran Bretagna, ad esempio, se proprio non si può fare a meno di rinviare le nozze la Chiesa d’Inghilterra ha imposto ai futuri sposi di invitare solo due ospiti fino ad un massimo di cinque persone in tutto, incluso il sacerdote.