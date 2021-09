Dopo il sì al matrimonio per le coppie omosessuali oggi in Svizzera, Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale, ha annunciato un referendum in materia in Italia. «Uno dei nostri obiettivi, dopo le elezioni che si terranno il 3 e 4 ottobre a Roma, Torino, Napoli, Milano e altri piccoli Comuni in cui siamo candidati, sarà quello di lavorare per portare questo referendum anche in Italia fondando il ‘Comitato sì al matrimonio LGBT+’», ha spiegato aggiungendo che «credo che in Italia i cittadini siano più avanti della politica ed il referendum sarà il modo per dimostrarlo».