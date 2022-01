«Il sacrificio dell’anziano presidente presuppone, di rimbalzo, che tutto continui come prima nella politica italiana, compreso il governo di concertazione di Mario Draghi», continua El Mundo, secondo cui lo scenario delineatosi dopo la rielezione del presidente «darà, in teoria, qualche mese di stabilità al Paese».

Tuttavia, aggiunge il quotidiano, l’esito della corsa al Quirinale «non nasconde il nuovo grande fallimento della politica» italiana e «rivela in tutta la sua crudezza quanto il suo sistema istituzionale ormai superato e atrofizzato non sia più utile». L’Italia soffre «da molti decenni di ingovernabilità cronica», conclude l’editoriale di El Mundo.

Spazio alla rielezione di Mattarella viene dato anche a cronache apparse su altre giornali spagnoli. Mentre la testata digitale El Confidencial analizza in un articolo la posizione dell’Italia nel contesto della crisi internazionale sull’Ucraina, affermando che il «basso profilo» mantenuto da Roma a livello diplomatico e il peso dell’industria italiana consentono al Paese di mantenere «il suo posto tra i Vip globali» su tavoli in cui invece «il governo spagnolo non è riuscito a sedersi».