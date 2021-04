Italia

L’episodio risale al 2019 quando l’allora ministro degli Interni aveva negato l’accesso ai porti alle navi umanitarie, applicando un decreto sicurezza con il divieto di ingresso in acque italiane – La reazione via social: «Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre»