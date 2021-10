Ueli Maurer ha rappresentato la Svizzera ieri e oggi a Parigi al vertice ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Lo slogan coniato per l’evento era «Shared Values: Building a Green and Inclusive Future», all’insegna del quale i partecipanti hanno discusso di pandemia e delle prossime sfide che si profilano a livello mondiale, compreso il nuovo progetto di tassazione globale della «new economy».