La giornata più nera di Twitter. È mercoledì, sulla East Coast statunitense sono le quattro del pomeriggio quando sulla piattaforma di microblogging si scatena l’inferno. Un attacco hacker senza precedenti che colpisce i potenti d’America, da Wall Street alla Silicon Valley, passando per la politica che conta.

Violati gli account degli uomini più ricchi del mondo: Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Michael Bloomberg. Manomessi quelli di Barack Obama e di Joe Biden, e di star dello spettacolo e dello sport come Kim Kardashian, Kanye West e Floyd Mayweather. I pirati informatici non risparmiano nemmeno gli account di Apple e Uber. Il caos insomma.

Dai profili presi di mira, tutti con milioni di follower, sono partiti messaggi molto simili tra loro: «Se mandate al mio indirizzo Bitcoin mille dollari, io ve ne darò indietro il doppio! Lo faccio solo per i prossimi 30 minuti».

A lanciare l’allarme il numero uno di Twitter Jack Dorsey , ma anche il co-fondatore di Gemini, una delle piattaforme più note per le valute digitali: «E’ una truffa. Non partecipate. E’ lo stesso attacco che sta colpendo gli account Twitter delle maggiori piattaforme di criptovalute», ha twittato Cameron Winklevoss.

Intanto in tre ore già oltre 118 mila dollari erano stati rubati. Mentre la piattaforma della società che cinguetta è rimasta paralizzata per alcune ore: impossibile twittare, con lo staff all’opera per cercare di capire cosa stesse succedendo. Solo nella notte si è tornati normalità.