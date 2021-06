Maxi-focolaio a Maiorca, gli studenti contagiati sono oltre 700

Finora 33 di questi 268 studenti, precisa il Pais, sono stati trasferiti al Palma Bellver di Maiorca, un hotel a quattro stelle che si affaccia sul porto turistico dell’isola e viene utilizzato per accogliere i turisti che potrebbero essere entrati in contatto con persone positive alla COVID o che hanno già sviluppato la malattia e devono essere poste in isolamento. Tutti dovranno trascorrere nell’hotel un periodo di quarantena di 10 giorni.

Coloro invece che non sono ancora stati trasferiti in questo albergo rimangono sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie in attesa dell’esito degli accertamenti in corso per determinare il grado di contatto avuto con gli studenti risultati positivi che hanno già lasciato l’isola.