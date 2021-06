(Aggiornato alle 20.57) Sono saliti a 850 gli studenti spagnoli, provenienti da otto comunità autonome del Paese, che hanno contratto il coronavirus durante i loro recenti soggiorni a Maiorca. La Comunità di Madrid risulta la più colpita, registrando 363 giovani infetti. Secondo il quotidiano El Pais il numero di studenti attualmente in quarantena è passato dai 2.000 di ieri a 3.000. Il Ministero della salute ha confermato che sta monitorando il mega-focolaio ed ha individuato 268 studenti che si trovano ancora sull’isola e che avrebbero potuto avere contatti diretti o indiretti con i loro coetanei rientrati in patria e risultati positivi ai tamponi.

Finora 33 di questi 268 studenti, precisa il Pais, sono stati trasferiti al Palma Bellver di Maiorca, un hotel a quattro stelle che si affaccia sul porto turistico dell’isola e viene utilizzato per accogliere i turisti che potrebbero essere entrati in contatto con persone positive alla COVID o che hanno già sviluppato la malattia e devono essere poste in isolamento. Tutti dovranno trascorrere nell’hotel un periodo di quarantena di 10 giorni.

Coloro invece che non sono ancora stati trasferiti in questo albergo rimangono sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie in attesa dell’esito degli accertamenti in corso per determinare il grado di contatto avuto con gli studenti risultati positivi che hanno già lasciato l’isola.