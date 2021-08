Giocattoli senza marchio CE né avvertenze di sicurezza, materiali utilizzati nel settore delle costruzioni (viteria assortita) e guanti protettivi in plastica privi delle avvertenze e delle informazioni di tracciabilità, e giochi contraffatti di Spiderman, Lol surprise e Bing Bunny. È la merce sottoposta a sequestro - per un totale di oltre 240.000 articoli - dalla Guardia di Finanza in un maxi-emporio di Como.