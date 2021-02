(Aggiornato alle 15.52) Si aggrava il bilancio del maxi tamponamento avvenuto questa mattina sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, all’altezza della galleria Serre La Voute di Salbertrand. Attualmente si contano 2 morti, 31 feriti, di cui 2 sono codici rossi (gravi). A causa del ghiaccio sull’asfalto che ha impedito la tempestiva frenata, lo ricordiamo, almeno 30 auto sono state coinvolte nell’incidente. Il tratto di autostrada è ancora chiuso in direzione di Bardonecchia con uscita obbligatoria a Susa. In corso l’intervento di polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Giunto sul posto anche l’elisoccorso.