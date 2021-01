McCarthy vola da Trump, riavvicinamento fra i leader repubblicani ed il tycoon?

Prove di riavvicinamento fra la leadership repubblicana e Donald Trump, dopo le crepe createsi in seguito all’assalto al Congresso. Il leader della minoranza alla Camera Kevin McCarthy dovrebbe incontrare oggi l’ex presidente in Florida, secondo fonti della CNN. Nonostante le pressioni nel partito per voltare pagina, McCarthy starebbe valutando quale possa essere lo scenario migliore per riconquistare la Camera nel 2022 e diventare speaker al posto di Nancy Pelosi. Dopo l’assalto a Capitol Hill aveva dichiarato che Trump ne portava in qualche modo la responsabilità ma che riteneva sufficiente una mozione di censura, votando poi contro la mozione di impeachment. Ora, secondo le fonti della CNN, sarebbe desideroso di riallinearsi all’ex presidente. Anche il leader repubblicano al Senato Mitch McConnell, assecondando la maggioranza degli eletti, sembra aver cambiato rotta, dopo aver accusato pubblicamente Trump di aver istigato l’assalto: nel voto sulla incostituzionalità dell’impeachment postumo si è unito ai 44 repubblicani che la sostenevano, segnalando che non ci sono i numeri per una condanna dell’ex commander in chief.