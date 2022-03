«Una mossa senza precedenti». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato di voler bloccare i media statali russi: «Vieteremo la presenza nell’UE della macchina mediatica del Cremlino. Russia Today e Sputnik, che sono controllate dal Governo, e le testate a loro legate non potranno più diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin». Parole dure, ribadite oggi anche dal commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, che ha annunciato il via libera alla sanzione, adottata da tutti gli Stati membri. «La decisione di bloccare i media statali russi è inedita. In un’istituzione democratica come l’UE, la libertà di espressione rappresenta uno dei diritti fondamentali. Normalmente, infatti, la censura è lo strumento adottato dai tiranni,...