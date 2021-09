Mediaset trasloca in Olanda e cambia denominazione. È stato stipulato l’atto notarile olandese e il trasferimento si è quindi perfezionato. Con il perfezionamento del trasferimento il nuovo statuto della società è divenuto efficace e la denominazione è ora Mediaset N.V

Lo si legge in una nota del gruppo televisivo che ricorda che la residenza fiscale, così come l’amministrazione centrale, rimane in Italia.