Mezzo secolo di vita. Una vita vissuta intensamente, dove tante cose sono cambiate, dal modo di operare alle emergenze a cui rispondere. Quello che non è mai cambiato è l’essere sempre in prima linea, con passione ed empatia verso i meno fortunati. Medici Senza Frontiere celebra i suoi 50 anni di attività, duranti quali ha fornito il proprio aiuto in 87 paesi. Un impegno che nel 1999 è valso all’associazione non governativa il Premio Nobel per la Pace. Oggi sono oltre 65mila i volontari che prestano assistenza in ogni angolo del mondo. Fondata il 22 dicembre 1971 a Parigi, l’organizzazione ha voluto celebrare i propri 50 anni con un emozionante video dell’artista Cee-roo.