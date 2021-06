Secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) sullo «Stato della Pesca e dell’Acquacoltura Mondiale» nel 2030 la produzione ittica totale è destinata a superare i 200 milioni di tonnellate.

Dal 1961 il consumo di pesce per scopi alimentari è aumentato con un tasso medio annuo del 3,1%, quasi doppio rispetto alla crescita della popolazione mondiale (1,6%), e superiore al consumo di tutti gli altri alimenti proteici di origine animale, aumentato del 2,1%.

Sono dati evidenziati da Slow Fish - la rassegna di Slow Food dedicata al mare e ai suoi prodotti che sarà in presenza a Genova dall’1 al 4 luglio - dopo un convegno in streaming in occasione della giornata mondiale degli oceani. L’associazione rilancia il messaggio sulla necessità di tutelare questa risorsa.