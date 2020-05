«È il nostro presidente e preferirei che non prendesse qualcosa che non è stato approvato dagli scienziati, specialmente nella sua fascia d’età e, come dire, di peso... è patologicamente obeso»: così la speaker della Camera Nancy Pelosi ha commentato la decisione presa due settimane fa da Donald Trump di assumere l’idrossiclorochina per prevenire il coronavirus .

Si tratta di un farmaco antimalarico non approvato come trattamento per la COVID-19 e che la Food and Drug Administration (Fda) sconsiglia da aprile per i suoi possibili effetti collaterali, a volte fatali, soprattutto in certe fasce a rischio o se in combinazione con altre medicine.