Melania Trump cancella quella che doveva essere la sua prima apparizione, dopo oltre un anno, in un comizio del marito in Pennsylvania perché non pensa di aver recuperato pienamente le condizioni nella convalescenza dal Covid.

«La first lady continua a sentirsi meglio ogni giorno di più ma a causa di una tosse persistente e per maggiore precauzione non viaggerà oggi», ha riferito il suo chief of staff Stephanie Grisham.