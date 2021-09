«Il lockdown finirà», ha detto Dan Andrews, premier dello Stato di Victoria, aggiungendo che non saranno più in vigore i limiti alle partenze e il coprifuoco, ma rimarranno altre restrizioni. Ristoranti e pub potranno riaprire, ma solo con un massimo di 50 persone completamente vaccinate sedute all’esterno, mentre rimarrà in vigore il divieto di visite a domicilio.

Una volta che il tasso di vaccinazione raggiungerà l’80%, previsto per il 5 novembre, la mascherina all’aperto non sarà più necessaria, si potrà ricevere fino a 10 ospiti in casa e si potrà rientrare in ufficio.