Merkel: «Dobbiamo trovare formati di dialogo»

«Dobbiamo trovare formati in cui anche l’Unione europea dialoghi con la Russia» e non solo gli Stati Uniti, «vorremmo avere una visione coordinata» perché «è meglio che vi siano canali di comunicazione aperti insieme, piuttosto che i singoli Paesi procedano da soli». Così la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del Consiglio europeo.

«Non vedo l’idea di questi colloqui con (il presidente russo Vladimir) Putin come una questione di concedergli una ricompensa o meno», ha sottolineato Merkel, spiegando che ieri i leader non sono riusciti a concordare un incontro con il presidente russo ma continueranno a parlare di «formati e precondizioni affinché possa avvenire».

Parlare con Putin «sarebbe un’espressione di sovranità per l’UE», ha aggiunto, sottolineando che «l’UE dovrebbe essere in grado di rappresentare i suoi interessi in modo simile» a quanto fatto dal presidente americano (Joe) Biden ed essere «abbastanza indipendente da avere le sue posizioni».