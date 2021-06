«La Gran Bretagna è una zona a rischio variante del virus. Tutti quelli che arrivano da lì devono stare 14 giorni in quarantena e le eccezioni sono davvero pochissime. Io credo, anzi non credo, spero che la UEFA agisca in modo responsabile. Non troverei positivo che ci fossero stadi pieni lì». Lo ha detto Angela Merkel, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino su se ritenga responsabile che la UEFA consenta la semifinale e la finale degli Europei in Gran Bretagna.