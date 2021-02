C’è chi ha detto a chiare lettere, inoltre, che il bonus una tantum da 150 euro stanziato fra gli aiuti del governo, per i figli, «è del tutto insufficiente, una goccia nel mare».

Non solo. «Molti genitori arrivati qui come immigrati sono analfabeti», ha detto fra le lacrime una delle donne incontrate virtualmente dalla cancelliera nell’ambito di uno dei consueti appuntamenti con la cittadinanza.

«Io ho molti contatti con rifugiati e migranti», ha spiegato. «E tutti noi vorremmo poter sostenere meglio i nostri bambini». Anche se gli insegnanti ce la mettono tutta, «il problema non sono solo i laptop, o le attrezzature, ma la necessità che i migranti siano meglio in rete con il resto della società».

La cancelliera ha ribadito che «l’obiettivo del governo è riaprire appena possibile innanzitutto le scuole», che in Germania sono chiuse dal 16 dicembre.

«Siamo al limite anche sul piano emotivo», ha aggiunto un’altra mamma, raccontando le difficoltà che ha nel fare lezione alla figlia che, in prima elementare, sta imparando a scrivere. «Io non ho una formazione pedagogica adeguata, e mia figlia mi rifiuta come insegnante».