La cancelliera tedesca Angela Merkel non esclude conseguenze sul gasdotto Nord Stream 2 in seguito al caso Navalny. Lo ha detto il portavoce della cancelliera Steffen Seibert rispondendo a una domanda specifica in conferenza stampa a Berlino.

«La cancelliera ritiene sbagliato escludere qualcosa sin dall’inizio», ha risposto Seibert a chi gli ha chiesto se Merkel esclude un impatto sul gasdotto. Per essere ancora più chiaro, il portavoce ha aggiunto che Merkel «si collega alle dichiarazioni del ministro degli Esteri». Il capo della diplomazia tedesca, Heiko Maas, aveva detto di «sperare che la reazioni di Mosca non comporti che si debba ripensare tutto il progetto». lIl portavoce ha rimandato ancora una volta al tempo necessario per una reazione russa e per una risposta comune dei partner dell’Ue e della Nato.