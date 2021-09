Gli agenti hanno intercettato il gruppo quando stava per lasciare la città di Huixtla, nello Stato meridionale del Chiapas, bloccando le strade e l’autostrada e arrestando alcune persone.

Le persone che componevano la carovana erano quasi tutte di El Salvador, Honduras, Guatemala, Haiti e Venezuela. Attivisti e funzionari delle Nazioni Unite che viaggiano con loro hanno denunciato l’uso eccessivo della forza. Due agenti sono stati sospesi per aver investito uno dei migranti.

Questa operazione contro la carovana di migranti è avvenuta pochi giorni dopo che il presidente Andrés Manuel López Obrador ha annunciato che avrebbe continuato la sua strategia di «contenimento» dei flussi di stranieri in fuga da violenza, povertà, caos politico, disastri naturali e impatto del cambiamento climatico.

Agenti dell’Istituto nazionale delle migrazioni (Inm) e della Guardia nazionale hanno disperso uomini, donne e bambini che hanno cercato di fuggire per le strade del centro di Huixtla, ma la maggior parte di essi sono stati arrestati e caricati su autobus per essere trasferiti nel centro di raccolta di migranti dell’Inm a Tapachula, da dove saranno rimpatriati.

In meno di tre settimane, attraverso l’intervento delle forze dell’ordine il governo è riuscito a bloccare quattro carovane, in operazioni non sempre limpide e denunciate da varie organizzazioni di difesa dei diritti umani.