«Queste accuse sono false e dimostrano che c’è un grande malinteso sui fatti. Mentre le sfide per tutelare i giovani online coinvolgono tutto il settore, noi siamo stati una guida nella lotta al bullismo e nel sostenere le persone in difficoltà con pensieri suicidi, di autolesionismo e disturbi alimentari». È la risposta della società Meta Platforms in merito ad un’indagine su Instagram avviata da una coalizione di stati americani per esaminare gli effetti del social sui giovanissimi.

«Continuiamo a sviluppare nuove funzioni per aiutare chi potrebbe imbattersi in confronti sociali negativi o avere problemi con il proprio corpo», afferma un portavoce del colosso che, oltre che Instagram, controlla fra l’altro anche Facebook, WhatsApp e Messenger. «Tra queste ‘Prenditi una pausa’, una funzione che verrà introdotta prossimamente e modi per spingere le persone verso altri contenuti, nel caso siano bloccate su un solo argomento».

«Continuiamo a sviluppare strumenti di controllo e supervisione per i genitori e stiamo valutando ulteriori soluzioni predefinite in grado di fornire agli adolescenti esperienze adeguate alla loro età», si legge in una nota.

