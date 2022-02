In oltre 3 mila pagine del rapporto «Cambiamento climatico 2022: impatti, adattamento e vulnerabilità» (è la seconda di tre parti del «Sesto Rapporto di valutazione» che sarà completato entro quest’anno) approvato dai 195 Paesi dell’ONU, 270 scienziati da 67 Paesi esperti del settore (Ipcc) hanno fatto il punto sulla salute del Pianeta, a distanza di otto anni dal precedente «Rapporto di Valutazione». Con un riscaldamento globale che nel frattempo è aumentato a 1,1 gradi centigradi, valore già critico per «uno sviluppo resiliente al clima» e per contenere i disastri naturali.

Nella «Sintesi per i decisori politici», gli scienziati in una trentina di pagine elencano i 127 rischi per l’umanità - dalla salute all’agricoltura, dall’economia alle infrastrutture e agli ecosistemi - le aree del mondo in cui incidono maggiormente e le azioni di «adattamento» (che servono per anticipare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e prevenire o ridurre al minimo i danni) indicando che «è urgente un’azione ambiziosa e accelerata per adattarsi ai cambiamenti climatici, con più fondi, riducendo nel contempo in modo rapido e profondo le emissioni di gas serra», causate dall’uomo e all’origine del global warming. E avvertono che «qualsiasi ulteriore ritardo farà perdere una finestra di tempo, breve e che si chiude rapidamente, «e con essa «un futuro vivibile».