Abbiamo intervistato Valentin Gendrot che nel suo libro mette in luce anche le condizioni di lavoro sempre più difficili delle forze dell’ordine. Il libro, uscito in Francia nei giorni scorsi per le edizioni La Goutte d’Or, ha fatto scattare un’inchiesta da parte della prefettura di Parigi sul pestaggio di un minorenne di origini africane ad opera di un poliziotto. Dopo una formazione di tre mesi cominciata nel settembre del 2017, Gendrot diventa assistente alla sicurezza, il grado più basso nella scala gerarchica, e in un primo tempo entra nell’infermeria psichiatrica della prefettura di Parigi, per poi passare in un commissariato nel 19esimo arrondissement di Parigi.

Nel libro lei racconta, tra l’altro, di aver assistito al pestaggio di un adolescente da parte di un suo collega più anziano....