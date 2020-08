Il candidato alla Casa Bianca Joe Biden si presenta alla convention democratica in vantaggio nei sondaggi e con la promozione in tasca per la scelta di Kamala Harris come vicepresidente. La kermesse democratica si apre così all’insegna dell’ottimismo e sotto una rinnovata spinta per l’unità del partito contro il nemico numero uno, Donald Trump.

Un tycoon contro il quale schierano, nella prima serata, Michelle Obama e Bernie Sanders a rappresentare due volti diversi del partito, due anime che contano milioni di fan e che possono fare la differenza il 3 novembre.

L’ex First Lady, libera dagli obblighi ufficiali, è divenuta negli ultimi anni un’icona di stile da imitare, un’apripista per milioni di donne su temi finora tabù, e una delle migliori portavoce di un partito democratico che guarda avanti.

Con il suo libro e il lancio del suo podcast, Michelle è riuscita a instaurare un dialogo diretto con gli americani: ironica e combattiva anche se considerata parte dell’establishment dall’ala più liberal del partito, l’ex First Lady è ritenuta una delle armi migliori a disposizione dei democratici per battere Trump.

Conosce la famiglia Biden, con la quale ha condiviso otto anni alla Casa Bianca, è uno dei volti della lotta per i diritti degli afroamericani e, grazie al suo candore e alla sua onestà, è in grado di alimentare l’entusiasmo intorno al candidato democratico che, pur se avanti nei sondaggi, stenta a far breccia nel cuore degli americani.

Secondo le rilevazioni di Wall Street Journal-Nbc, Biden ha il 50% dei consensi a livello nazionale contro il 41% di Trump. Ma il 58% dei suoi sostenitori è con lui solo perché è contro il tycoon, non perché lo considera il candidato migliore.

La scelta di Harris sembra comunque destinata a far salire le quotazioni dell’ex vicepresidente al terzo tentativo di conquista della Casa Bianca: il 54% degli americani promuove la senatrice della California, incluso un repubblicano su 4.

Scende in campo all’apertura della convention anche Sanders, il senatore «socialista» amato da quei millennial che vedono Biden come il volto di un partito da rivoluzionare. «Potrebbe essere il presidente più progressista da Franklin Delano Roosevelt», dice Sanders nel tentativo di rassicurare il suo popolo.

A Michelle e Bernie è quindi affidato il compito di inviare un messaggio di unità del partito, anche a fronte di quelle indiscrezioni che indicano rapporti tesi fra Barack Obama e Biden, deluso dal fatto che l’ex presidente avesse deciso di sostenere la candidatura di Hillary Clinton quando l’ex vicepresidente stava ancora valutando le sue mosse.

E circolano voci anche su presunti attuali timori di Obama, preoccupato da possibili scivoloni e gaffe di Biden in grado di far saltare tutto.

I maligni fanno notare come nel 2016 Obama disse che Hillary «era la candidata più qualificata della storia», mentre ora per Biden si è limitato a dire che «ha tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente ora, e sono sicuro che si circonderà di persone preparate».

Segno del cambio dei tempi è la presenza di John Kasich alla prima serata della convention democratica. Contrario all’aborto e a molti temi che sono a cuore ai liberal, il repubblicano mostra i timori dei conservatori moderati nei confronti di Trump, di coloro che rivogliono che il partito prenda le distanze dal tycoon e ritrovi la sua anima e i suoi valori.

Insomma una presenza storica, così come è storica la prima convention virtuale, un test per i democratici e per il sistema politico americano che, sia a sinistra sia a destra, si chiede venga aggiornato e messo al passo con i tempi.

