Il colosso informatico americano Microsoft ha annunciato l’acquisto di ZeniMax Media, azienda madre di Bethesda Softworks, per 7,5 miliardi di dollari. Grazie all’operazione, gli studi creativi di Microsoft passeranno a 23 dai 15 attuali, mentre i marchi di Bethesda (tra cui le famosissime saghe The Elder Scrolls e Fallout) verranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass. Bethesda, che è uno dei più importanti sviluppatori di videogiochi per computer e console a livello mondiale, porterà in Xbox un «imponente portfolio di giochi, tecnologie e talenti» dice il comunicato di Microsoft.