Il coronavirus Sars-Cov-2 ha iniziato a colpire e diffondersi ben prima di gennaio non solo in Cina, ma anche negli Stati Uniti.

Secondo le stime fatte dall’università del Texas di Austin, quando il 22 gennaio a Wuhan erano noti solo 422 casi di COVID-19 confermati, in realtà potrebbero essercene stati ben 12 mila sintomatici non ancora rilevati.

A Seattle il virus sarebbe arrivato tra Natale e Capodanno, e quando è stato imposto il lockdown il 9 marzo c’erano più di 9 mila persone con sintomi influenzali che in realtà avevano la COVID-19, di cui un terzo bambini. Nello studio pubblicato sulla rivista EClinicalMedicine, del gruppo Lancet, i pazienti con sintomi influenzali non diagnosticati, che in realtà avevano il nuovo coronavirus, erano quindi migliaia già a inizio 2020 e non sono stati rilevati.

«Anche prima di realizzare che il Sars-Cov-2 si stava diffondendo, i dati ci dicono che c’era un caso di COVID-19 per ogni due di influenza», commenta Lauren Ancel Meyers, coordinatore dello studio. Questi dati non significano che le autorità sanitarie fossero a conoscenza dell’infezione, precisano i ricercatori, quando piuttosto che molti casi siano passati inosservati all’inizio.

«Dato che la COVID-19 appare lieve per lo più nei bambini, la nostra stima per i casi sintomatici pediatrici suggerisce che a Seattle possano esserci stati migliaia di casi lievi in più in quel momento, ben prima quindi del lockdown», aggiunge Zhanwei Du, primo autore dello studio. «Ciò ci aiuta a capire - conclude - come la pandemia si sia diffusa così rapidamente nel mondo e ci dà indicazioni su ciò che potremo vedere nei prossimi mesi».